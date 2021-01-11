Путин завершил переговоры с Алиевым и Пашиняном

В Кремле завершились трёхсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и российского лидера Владимира Путина.

Встреча сторон продлилась более трёх часов. На протяжении этого времени велось обсуждение соблюдения мирного договора в Нагорном Карабахе, а также помощь населению региона, пострадавшему в ходе боевых действий.

Ранее Пашинян и Алиев прибыли в Москву. Политики отказались пожать друг другу руки.