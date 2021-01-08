Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что после того, как протестующие, взявшие штурмом здание Конгресса США были выдворены из него правоохранителями, обнаружилась пропажа документов и электронных носителей информации.
По словам Шервина, это может быть расценено как угроза национальной безопасности.
"Пока известно только, что из кабинетов были вынесены электронные устройства. Что именно было на похищенных гаджетах — ещё непонятно. Это только предстоит узнать. Тогда и будет оценен масштаб ущерба", — цитирует его слова Reuters.
Напомним, в Вашингтоне в среду вспыхнули протесты, организованные сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.