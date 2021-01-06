На выборах в сенат США в Джорджии победил демократ Рафаэль Уорнок

Демократ Рафаэль Уорнок одержал победу во втором туре выборов в сенат США в Джорджии.

Как сообщают "Известия", о победе Уорнока сообщают местные СМИ. В то же время, официально подсчёт голосов ещё не завершён. Известно, что в настоящее время обработано 98 процентов бюллетеней. Уорнок получает 50,5%, в то время как его соперник Келли Леффлер — 49,5%.

Американские телеканалы сообщают, что учитывая количество обработанных бюллетеней и промежуточные результаты, у Леффлера практически не остаётся шансов на победу.