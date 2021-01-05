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Трамп пообещал устроить "адскую битву" за пост президента

Мир » Северная Америка

Дональд Трамп не собирается "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Об этом он заявил в ходе своего выступления в штате Джорджия. Видеообращение опубликовано на Youtube-канале WJCL News.

Трамп пообещал устроить "адскую битву" за пост президента

Несмотря на перевес в результатах голосования, Трамп убеждён, что у него пытаются "отобрать победу".

Американский лидер намерен устроить "адскую битву" за пост главы государства.

Ранее в Соединённых Штатах широкий общественный резонанс вызвала публикация телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия, в котором действующий президент якобы просит чиновником произвести пересчёт голосов в его пользу.

Трампа обвинили в злоупотреблении властью, на что он заявил: госсекретарь штата отказывается комментировать случаи нарушения в голосовании.

Несмотря на то, что результаты голосования уже утверждены, Трамп не собирается признавать своё поражение на выборах президента.

6 января результаты голосования должны утвердить конгрессмены.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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