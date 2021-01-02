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В Евросоюзе сменилась страна-председатель

Мир » Европа » Евросоюз

С 1 января 2021 года председательствовать в Евросоюзе будет Португалия, сменившая на этом посту Германию.

В Евросоюзе сменилась страна-председатель
  • Руководящая роль, которая отвечает за руководство Советом Министров, переходит из рук в руки между государствами-членами ЕС каждые шесть месяцев. Срок полномочий Португалии официально продлиться до июня.

Главную свою цель на ближайшие полгода председательства в ЕС Португалия видит в обеспечении устойчивого экономического восстановления блока и выступлении в качестве справедливого переговорщика между Великобританией и ЕС.

Планы Лиссабона

Веб-сайт, посвященный новой роли Португалии, объяснил, что страна привержена "справедливому, зеленому и цифровому восстановлению", поскольку блок изо всех сил пытается оправиться от разрушительных для экономики коронавирусных мер, выражая надежду, что действия, предпринятые в течение следующих шести месяцев, "начнут новый цикл в Европе".

"Конечная цель будет заключаться в обеспечении того, чтобы "двойной климат и цифровой переход были достигнуты инклюзивным образом, не оставляя никого позади, одновременно решая социальные аспекты пандемии", — говорится в заявлении, поясняющем план действий Португалии.

В частности, Лиссабон заявил, что будет продвигаться вперед в достижении видения, изложенного Европейским столпом социальных прав, который призывает к равным возможностям, большему доступу к рынку труда, интеграции и социальной защите в экономической зоне блока.

Приоритет - здоровье

Председательствующая Португалия поддержит создание Европейского Союза здравоохранения, которому будет поручено координировать действия блока в ответ на кризисы общественного здравоохранения, а также производить и распространять вакцины среди государств-членов и стран за рубежом.

Лиссабон поклялся обеспечить, чтобы вакцины от COVID-19 были доступны всем членам ЕС и чтобы ОАС была "публичной и бесплатной"."

Президентство также будет использоваться для укрепления "фундаментальных ценностей", которых придерживается блок, и будет активно противодействовать "всем формам дискриминации, поощрять плюрализм в средствах массовой информации и бороться с дезинформацией."

Великобритания — отдельный вопрос

Налаживание отношений с Великобританией после ее официального выхода из единого рынка ЕС и Таможенного союза является еще одним главным приоритетом для Португалии.

Лиссабон заявил, что будет добиваться "окончательного одобрения" временного торгового соглашения, достигнутого обеими сторонами на прошлой неделе, что положит начало "прочному партнерству" между Великобританией и Брюсселем "в экономической, геополитической и сфере безопасности".

Автор: Ольга Лебедева
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