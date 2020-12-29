Стало понятно, почему Трамп отказывался подписывать закон о расходах

Сводный законопроект о расходах, который президент США Дональд Трамп несколько дней отказывался подписывать, теперь возмущает американскую общественность.

Дело в том, что, согласно документу, американцы получат по $600 помощи — половину от того, что они получали в апреле (Трамп, напомним, требовал $2000), при этом, из госбюджета более $600 млн уйдут на "противодействие влиянию" России и Китая и "продвижение демократии" в Европе и Азии.

5593-страничный закон связывает коронавирусный "стимул" с общими расходами на 2021 год.

По данным Конгресса,

"не менее $ 290 млн должно быть выделено на противодействие российскому влиянию". Эти средства будут направлены, в частности, на "поддержку демократических программ в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии";

не менее $20 млн пойдут "на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе", включая "прозрачность, независимые СМИ, верховенство закона, права меньшинств и программы борьбы с антисемитизмом";

ещё $300 млн было выделено на "Фонд противодействия китайскому влиянию", который должен был использоваться против "пагубного влияния правительства Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая и организаций, действующих от их имени во всем мире".

Авторство этих положений американские СМИ уже приписали госсекретарю Майку Помпео, который в июле он осудил Пекин как угрозу "нашему народу и нашему процветанию" и призвал к борьбе поколений против КПК.

А всего за неделю до того, как конгресс проголосовал по этому законопроекту, он также заявил, что

президент России Владимир Путин "представляет реальную угрозу для тех из нас, кто любит свободу."

Напомним, Трамп первоначально отказался подписать законопроект, требуя, чтобы Конгресс сократил программы, "транжирящие деньги", и увеличил индивидуальную выплату американцам до $2000 на человека. Но в воскресенье всё же подписал, заявив, что ожидает, что Конгресс одобрит это увеличение, а также ответит на несколько других приоритетов, которые он поднял.