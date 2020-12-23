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Трамп отказался подписывать закон о коронавирусной помощи

Мир

Действующий президент США Дональд Трамп отказывается подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект о "коронавирусной помощи", называя его" позором" и требуя увеличить прямые выплаты до $2 тысяч на человека с нынешних $600.

Трамп отказался подписывать закон о коронавирусной помощи

"Конгресс нашел много денег для иностранных стран, лоббистов и особых интересов, отправляя при этом самый минимум американскому народу, который в этом нуждается", — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в "Твиттере" Белого дома.

"Я прошу Конгресс внести поправки в этот законопроект и увеличить смехотворно низкие $600 до $2000 или даже $4000", — сказал Трамп, добавив, что надо "немедленно избавиться от расточительных и ненужных пунктов из этого закона."

Напомним, Палата представителей и Сенат в понедельник приняли закон на 5593 страницах, который объединил стимулирование и облегчение последствий COVID-19 с законопроектом о расходах на 2021 год.

"Гигантский закон, который никто в Конгрессе не читал из-за его длины и сложности", — назвал документ Трамп, указав, что он был обнародован всего за несколько часов до голосования.

"Если Конгресс не внесет поправки в законопроект, — сказал Трамп, — следующей администрации придется предоставить пакет помощи по ковиду — и, возможно, этой администрацией буду я, и мы добьемся этого".

В то время как основные СМИ и Коллегия выборщиков объявили демократа Джо Байдена победителем президентских выборов 3 ноября, Трамп отказался уступить и обвиняет в мошенничестве, нарушениях и неправомерных действиях в нескольких ключевых штатах поля битвы. Сейчас Трамп готовится к новой инаугурации.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в раскритикованном Трампом законопроекте осуждаются "сфальсифицированные выборы в Белоруссии".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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