Трамп не рискнул оставить правительство без денег и подписал закон

Президент США Дональд Трамп подписал закон о смягчении последствий коронавируса и пакете расходов, предотвращающий частичное закрытие правительства.

Напомним, на прошлой неделе Трамп отказался подписать законопроект, заявив, что он хочет дать людям большие единовременные выплаты, чем прописано в документе.

Задержка означала, что миллионы американцев временно лишились пособий по безработице. Не говоря уже о том, что у правительства вообще могло бы не оказаться денег для продолжения работы.

Пока же около 14 миллионов американцев столкнулись с просрочкой выплат пособий по безработице. Теперь все пособия будут восстановлены.

Почему Трамп, который сейчас находится во Флориде, всё же решил уступить, пока не сообщается. Известно только, как пишет BBC, что "на него оказывалось все большее давление с обеих сторон Конгресса".

Сенатор-республиканец Пэт Туми заявил, что президент рискует быть запомненным за "хаос, нищету и беспорядочное поведение".

Джо Байден предупредил о "разрушительных последствиях", если господин Трамп продолжит затягивать подписание".

В заявлении, опубликованном на сайте переходного периода, Байден назвал отказ Трампа подписать законопроект "отказом от ответственности".

"Это день после Рождества, и миллионы семей не знают, смогут ли они свести концы с концами из-за отказа президента Дональда Трампа подписать законопроект об экономической помощи, одобренный Конгрессом подавляющим и двухпартийным большинством", — сказал Байден.

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