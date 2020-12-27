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В Израиле в третий раз за год ввели карантин

Мир

Израильское правительство утвердило список ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Уже в третий раз за год.

В Израиле в третий раз за год ввели карантин

Третий израильский карантин вступил в силу 27 декабря в 17 часов по местному времени. Он продлится в течение 14 дней, до 9 января 2021 года. Впервые локдаун был объявлен в марте, второй карантин страна пережила в сентябре.

Гражданам запрещено удаляться от дома далее чем на 1 000 метров, за исключением специально оговорённых случаев (выход для вакцинации, медицинского или социального обслуживания, судебного разбирательства, выход для занятий спортом, перевоз несовершеннолетнего между его разведёнными родителями, выезд на место работы или в образовательные учреждения, деятельность которых разрешена, выезд с целью посещения похорон, свадьбы или обрезания (при условии ограничения собрания)), сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

Штраф за нарушение предписания — 500 шекелей (примерно 11 500 рублей).

На время действия карантина закрыты все общественные и деловые места, кроме магазинов первой необходимости. Школьные занятия проводятся как обычно только для учащихся 1 — 4 и 11 — 12 классов, а также для детей, получающих специальное образование (хинух миюхад).

Кроме того, с 28.12.2020 территории Эйлата и Мёртвого моря больше не являются "зелёными островами".

Автор: Людмила Черткова
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