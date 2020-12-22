Анкара дала Вашингтону шанс "передумать"

Несмотря на все шаги Вашингтона по обострению отношений с Анкарой, турецкие власти готовы дать американцам ещё один шанс. Как передаёт телеканал NTV, власти Турции ждут пересмотра решений по санкциям.

На NTV показали выступление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Чиновник сообщил, что санкции по С-400 являются ошибочным решением, а Турция предупреждает: подобные действия могут плохо сказаться на дальнейших отношениях двух стран.

"Мы сделаем всё, что сможем, чтобы исключить какой-либо вред от санкций. США должны срочно изменить это ошибочное решение. Мы ждём, что они пересмотрят его", — отметил министр.

Акар также намекнул, как именно могут "испортиться отношения": например, могут случиться негативные тенденции при работе Турции с НАТО. Относительно комплексов: ведутся работы по настройке и обслуживанию, с ними всё в порядке.