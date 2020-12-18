Совет Европы удивлён: власти Франции не уважают права человека

Новый французский закон, регулирующий "защиту" полицейских, оказался не по нраву не только населению страны, но и Совету Европы. Представители СЕ отметили: документ представляет собой "покушение на свободу слова".

Кратко о сути спорного закона: если житель страны делает фотографию, на которой оказывается сотрудник полиции, то последний имеет право пойти в суд и потребовать привлечь фотографа к ответственности.

Дела такого рода будут рассматриваться как "попытка причинить полицейскому психологический или физический вред". Максимальное наказание — около 45 тысяч евро штрафа или до двух лет тюрьмы.

На данный момент закон находится на рассмотрении и доработке, так что пока не введён. Согласно отчётам МВД Франции, спорные моменты будут "переработаны".

По данным Agence France-Presse, в СЕ возмущены: закон "в не достаточной степени уважает права человека", кроме того, может классифицироваться как "документ, разрешающий покушение на свободу слова".