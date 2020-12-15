Судебная экспертиза доказала: мошенничество на выборах было

Судебная экспертиза машин для голосования Dominion, используемых в штате Мичиган (США), установила, что эти системы запрограммированы на "фальсификации на выборах".
Экспертиза, выводы которой были опубликованы после завершения голосования Коллегией выборщиков, проводилась по поручению судьи 13-го округа Мичигана Кевина Эльзенхаймера в рамках дела, о широко освещаемом американской прессой инциденте, в ходе которого тысячи голосов "переключились" на демократа Джо Байдена в округе Антрим. И однозначно установила, что это — не "человеческая ошибка".
"Анализ показал, что 21 ноября неавторизованный пользователь безуспешно пытался обнулить результаты выборов, — заявили аудиторы. — Обнаружилось, что все журналы наблюдения за днем выборов, а также за дни до и после 3 ноября исчезли".
Вывод экспертизы однозначен:
Дональд Трамп, который неоднократно обвинял Dominion systems в фальсификации результатов президентских выборов, назвал этот доклад "большой новостью":
"Машины для голосования Доминиона — это катастрофа по всей стране. Изменились результаты обвальных выборов. Я не могу этого допустить. Благодарю Вас за гениальность, храбрость и патриотизм судьи. Надо получить медаль! " — написал он.
Государственные чиновники по-разному отнеслись к этой проверке.
Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел и госсекретарь Джослин Бенсон назвали доклад
"очередным в длинном потоке ошибочных, туманных и сомнительных утверждений, направленных на подрыв общественного доверия к ноябрьским президентским выборам".
Чиновники также описали ASOG, которая участвовала в других судебных процессах, оспаривающих результаты выборов, как "партизанскую", и заявили, что группе не хватает опыта для аудита программного обеспечения для голосования.
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