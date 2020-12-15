Судебная экспертиза доказала: мошенничество на выборах было

Судебная экспертиза машин для голосования Dominion, используемых в штате Мичиган (США), установила, что эти системы запрограммированы на "фальсификации на выборах".

Экспертиза, выводы которой были опубликованы после завершения голосования Коллегией выборщиков, проводилась по поручению судьи 13-го округа Мичигана Кевина Эльзенхаймера в рамках дела, о широко освещаемом американской прессой инциденте, в ходе которого тысячи голосов "переключились" на демократа Джо Байдена в округе Антрим. И однозначно установила, что это — не "человеческая ошибка".

Проведенный Allied Security Operations Group (ASOG) аудит показал, что Dominion systems в округе Антрим, штат Мичиган, зафиксировала шокирующую 68% ошибку при подсчете голосов.

В опубликованном докладе отмечается, что неисправное программное обеспечение значительно превышает "допустимый уровень ошибок выборов" в размере 0,0008%, установленный Федеральной избирательной комиссией.

В отчёте экспертов есть ещё один интересный момент:

они утверждают, что "широко распространенные ошибки были особенностью, а не ошибкой, что система голосования намеренно генерирует большое количество ошибок в бюллетенях, которые затем могут быть использованы для манипулирования подсчетом голосов".

"Анализ показал, что 21 ноября неавторизованный пользователь безуспешно пытался обнулить результаты выборов, — заявили аудиторы. — Обнаружилось, что все журналы наблюдения за днем выборов, а также за дни до и после 3 ноября исчезли".

Вывод экспертизы однозначен:

система голосования Dominion преднамеренно и целенаправленно разработана с ошибками, чтобы создать системное мошенничество и повлиять на результаты выборов.

Трамп воспрял духом

Дональд Трамп, который неоднократно обвинял Dominion systems в фальсификации результатов президентских выборов, назвал этот доклад "большой новостью":

"Машины для голосования Доминиона — это катастрофа по всей стране. Изменились результаты обвальных выборов. Я не могу этого допустить. Благодарю Вас за гениальность, храбрость и патриотизм судьи. Надо получить медаль! " — написал он.

Чиновники не согласны

Государственные чиновники по-разному отнеслись к этой проверке.

Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел и госсекретарь Джослин Бенсон назвали доклад

"очередным в длинном потоке ошибочных, туманных и сомнительных утверждений, направленных на подрыв общественного доверия к ноябрьским президентским выборам".

Чиновники также описали ASOG, которая участвовала в других судебных процессах, оспаривающих результаты выборов, как "партизанскую", и заявили, что группе не хватает опыта для аудита программного обеспечения для голосования.