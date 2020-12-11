"Отвага народа РБ вдохновляет": Минску дали "антиковидных" денег

Несмотря на санкции и политику ограничений, в ЕС готовы и помочь Белоруссии. Как стало известно из заявления Еврокомиссии, стране выделят 24 млн евро "антиковидных" денег.

Средства, уточняется в документе, будут предоставлены "напрямую народу Белоруссии" и понадобятся для того, чтобы успешнее сопротивляться коронавирусу. Авторы документа особо выделяют "отвагу белорусского народа", которая для многих служит источником вдохновения.

"Огромная отвага белорусского народа, который мирно поднялся на защиту демократии и прав человека вдохновляет нас всех. Этим новым пакетом помощи ЕС твердо объявляет, что он стоит на стороне народа Белоруссии", — пишут в документе авторы.

Эксперты, которые работали над документом (в частности, еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий), отмечают: также в ЕС хотели бы всё-таки увидеть "мирную демократическую передачу власти".