Вооружённые силы Украины снова атаковали ДНР

Несмотря на действующее перемирие, вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территории Донецкой народной республики (ДНР). По данным из региона, в ночь с 9 на 10 декабря украинская армия обстреляла ДНР из миномётов.

"Стрельба по району горловского поселка шахты 6-7 началась ориентировочно в 16:30 мск со стороны подконтрольного украинским властям Дзержинска. Всего было выпущено 18 мин калибром 82 мм. Немногим позднее под обстрел с применением СПГ попали окрестности села Новая Таврия на юге ДНР. Информация о пострадавших не поступала", — приводят свежие данные журналисты "ДАН".

Ранее украинские силовики атаковали ДНР пятого декабря: в итоге оказались повреждены два дома.

Напомним, что ранее представители ДНР обвинили Киев в "лицемерии", отметив, что обещанный Владимиром Зеленским срок урегулирования ситуации прошёл, а выхода из кризиса так и не последовало.