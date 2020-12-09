"Воз и ныне там": в ДНР обвинили Киев в лицемерии и демагогии

Несмотря на все заверения Киева о готовности работать по соглашениям минского формата и решать вопрос с Донбассом власти Украины не стремятся к конструктиву. Более того: Украина фактически стала причиной "стагнации" Минского процесса.

Обвинения в адрес Киева высказала представитель ДНР в контактной группе на переговорах по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова. Как оказалось, её не устроили слова представителя Киева, Леонида Кравчука: тот рассказал, что в рамках минского формата можно решать лишь "тактические, точечные вопросы".

"Когда Киев сетует на неэффективность мирных переговоров и при этом не делает ничего, чтобы эта эффективность появилась, мы воспринимаем такие заявление исключительно как лицемерие и демагогию. Минский процесс находится в стагнации исключительно по вине украинской стороны", — заявила Никонорова.

Политик также заметила: именно к 9 декабря 2020 года Владимир Зеленский обещал решить конфликт на Донбассе. Однако "воз и ныне там".