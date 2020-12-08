Премьер-министр Румынии Орбан проиграл выборы и уходит в отставку

Премьер-министр Румынии Виктор Орбан подал в отставку после неожиданного поражения на выборах после напряженной предвыборной кампании.

Его партия набрала на 4% меньше голосов, чем соперники - 26% против 30%.

Президент Клаус Йоханнис был приведен к присяге в качестве временного премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Йоханнис заявил, что не будет просить социал-демократическую партию (СДП) сформировать новое правительство, несмотря на номинальную победу на выборах.

Вместо этого ожидается, что он призовет занявшую второе место партию PNL, которую раньше возглавлял, сформировать коалицию с центристским Союзом спасения Румынии, который набрал 16 % голосов.

Число голосов, поданных на выборах в Румынии 6 декабря, составило 5 561 331, что соответствует явке избирателей в размере 30 %.