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Украине грозит "второй Донбасс", но уже на западе

Мир » Бывший СССР » Украина

В ближайшее время на Украине может произойти ещё один вооруженный конфликт, подобный тому, который произошёл в Донбассе.

Такое мнение высказал политолог Александр Семченко после обысков СБУ у венгерской общины на западе страны. По его словам, ситуация вполне может вылиться в очередную гражданскую войну.

"Сценарий мне видится такой: Киев введёт в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольётся кровь, и Украина получит второй Донбасс", — пояснил эксперт.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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