Украине грозит "второй Донбасс", но уже на западе

В ближайшее время на Украине может произойти ещё один вооруженный конфликт, подобный тому, который произошёл в Донбассе.

Такое мнение высказал политолог Александр Семченко после обысков СБУ у венгерской общины на западе страны. По его словам, ситуация вполне может вылиться в очередную гражданскую войну.