В ближайшее время на Украине может произойти ещё один вооруженный конфликт, подобный тому, который произошёл в Донбассе.
Такое мнение высказал политолог Александр Семченко после обысков СБУ у венгерской общины на западе страны. По его словам, ситуация вполне может вылиться в очередную гражданскую войну.
"Сценарий мне видится такой: Киев введёт в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольётся кровь, и Украина получит второй Донбасс", — пояснил эксперт.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.