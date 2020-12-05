В Германии "бабушку-нацистку" посадили в тюрьму за отрицание Холокоста

В Германии суд заключил под стражу на год 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая отрицала Холокост.

Примечательно, что несколько недель назад женщина вышла из тюрьмы, где пробыла 2,5 года. Ранее "бабушка-нацистка" заявляла, что Освенцим не являлся "лагерем смерти". Информацию о миллионах убитых она называла ложью.

Даже сейчас Хавербек является сторонницей нацистов и пытается распространять их идеи, а также вербовать сторонников.