Президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к народу, в котором призвал всех жителей республики признать наличие жёсткого кризиса.

Также глава государства отдельно обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

"Обращаюсь к представителям правоохранительных органов. Обеспечение правопорядка важно. В то же время помните, что перед вами на улицах Еревана стоит наш соотечественник, один из нас — женщина, мужчина, молодой или пожилой. Среди них есть люди, которые несколько дней назад защищали родину, каждого из нас, вас", — отметил Саркисян.