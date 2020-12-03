ВМФ США: USS Bonhomme Richard не может быть спасен

Военно-морской флот США сдаст в утиль один из самых больших своих кораблей.

USS Bonhomme Richard, один из десяти больших палубных десантных военных кораблей, находящихся в эксплуатации Военно-морского флота США, получил серьезные повреждения в результате сильного пожара в июле 2020 года. За те четыре дня, пока тушили пожар, корабль практически выгорел изнутри.

Отслужив в американском флоте 22 года, USS Bonhomme Richard отправится на слом. Разрезать большой десантный корабль на металлолом обойдется всего в 30 миллионов долларов. Это дешевле, чем пытаться восстановить судно. Некоторые его детали послужат запчастями для оставшихся кораблей этого класса, что снизит стоимость их обслуживания и ремонта.

Инженерная инспекция оценила стоимость возвращения USS Bonhomme Richard в первоначальный вид в 2,5 — 3 миллиарда долларов. Для сравнения, постройка нового корабля этого класса обходится в 4,1 миллиарда долларов. Так что — прощай, "Добряк Ричард"!