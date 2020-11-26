В ООН рассказали, чем закончится вырубка Украиной Карпатских лесов

Украина в очередной раз нарушает экологическое равновесие, равнодушно относясь к вырубке уникальных Карпатских лесов. Если вырубку не остановить, стране в скором будущем грозят масштабные стихийные бедствия, уверена директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

На официальном сайте ООН приведены данные с выступления Андерсен. Она отметила: на Украине уже случились масштабные паводки — и это следствие в том числе вырубки лесов.

"Не обманывайтесь… Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Незаконные рубки уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения", — рассказала Андерсен.

Более того — в Карпатских лесах орудуют настоящие бандиты, которые не гнушаются убивать лесничих и использовать другие "грязные" методы, отметила она.