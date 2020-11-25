Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива

Крах экономике Украины предрекают с незапамятных времён потери Крыма и Донбасса, а она, тем не менее, жива, и не видно бастующих и ратующих за перемены жителей голодных и холодных городов.

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Саакашвили пророчит Украине "вылет в трубу"

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что "украинская экономика движется к большой катастрофе", а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.

"У Германии, Франции и других стран — большие ресурсы, резервы, и они помогают бизнесу. У Украины сегодня таких ресурсов нет", — сказал он.

Саакашвили отметил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) лишь отсрочит кризис на несколько месяцев. По его словам, в данной ситуации украинским властям "или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу".

Казна работает в режиме ручного управления

Бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта на своей странице в Facebook отметил, что государству практически нечем покрыть свои финансовые обязательства на сумму в 10 миллиардов гривен.

Кухту тревожат несколько обстоятельств:

— согласно оперативным данным Казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства составляют 9,4 млрд гривен, из них 3 млрд — по защищенным расходам (пенсии, стипендии, зарплаты бюджетникам). Это максимум с начала года и плюс 2 млрд гривен к показателям предыдущей недели. — с 9 ноября казна работает в режиме ручного управления: сотрудники за день сводят поступления, а на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, а все остальные откладывают, — локдаун выходного дня и неизбежно надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки — выплата 5 тысяч гривен минимальной зарплаты всем занятым в пострадавших областях сферы услуг (около 4 миллионов человек) — стоит 20 млрд гривен в месяц. Этих денег сейчас просто нет, — утверждает Павел Кухта.

Надо либо заимствовать у МВФ, либо печатать деньги

Опрошенные изданием "Украина.Ру" эксперты полагают, что до конца года не хватит намного большей суммы — порядка 60 миллиардов гривен, отмечает экономист Алексей Кущ.

При этом в казне нет резерва. По состоянию на начало ноября, на едином казначейском счете было всего чуть более 15,1 млрд гривен. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года было больше 53 млрд. Кроме того, был произведен секвестр доходов, то есть, план по ним выполняется, а денег на расходы всё меньше.

Алексей Кущ не исключает, что если проблема решена не будет, то до конца года государство не сможет расплатиться по долгам, в том числе возможны задержки выплат стипендий и зарплат бюджетникам.

По мнению украинских экономистов, Украине нужно срочно либо заимствовать у МВФ, либо запускать печатный станок, что в разы увеличит инфляцию. Иначе страну ждет дефолт, следствием которого "будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладывать деньги в развитие страны".

Запад не даст украинской экономике умереть

Директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник подтвердил "Правде.Ру", что экономика страны находится в ручном управлении.

Кроме этого, большой проблемой является уход бизнеса в тень, что уменьшает поступление налогов.

Главными налогоплательщиками на Украине, пояснил эксперт, являются государственные компании, которые контролируются западными партнерами через наблюдательные советы. Поэтому социальные выплаты сохраняются, но делается всё, чтобы уменьшить их количество:

— верифицируются субсидии, — не растут пенсии даже на уровне инфляции, — повышается пенсионный возраст и требования к трудовому стажу в этой части.

Количество людей, которые получают разного рода социальную помощь, на Украине, в целом, тоже уменьшается.

"Сегодня только, в лучшем случае, каждая четвертая гривна госбюджета идет на социальное обеспечение. Всё остальное идет на погашение долгов, на поддержание государственного аппарата, на армию и на силовой блок", — сказал Руслан Бортник.

Безусловно, отметил он, пандемия негативно отобразилось на ключевых экономических показателях - "вместо 4% роста, мы имеем более 5% падение ВВП". Но эксперт не считает, что на Украине возможен "какой-то крах, слом", и не только по причине постепенной адаптации общества к политике "затягивания поясов", но и потому, что этого не допустит Запад.

"Дело в том, что для МВФ и западных партнеров экономический коллапс Украины будет означать провал политики "Восточного партнерства" или даже провал политики в отношении России. И поэтому полного коллапса они не допустят. Если на Украине кризис будет усугубляться и будет нести угрозу для политической системы, я думаю, что кредиторы подставят плечо и будут удерживать систему в относительно стабильном состоянии", — сказал Руслан Бортник.

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