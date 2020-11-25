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Власти Украины обязали заранее предупредить жителей о карантине

Мир

Если власти Украины примут решение ввести жёсткий карантин (локдаун), то обязаны будут предупредить о нём жителей страны не позднее чем за семь дней. Об этом пишут в издании "Голос Украины".

Власти Украины обязали заранее предупредить жителей о карантине

Данное решение было принято Верховной радой и уже опубликовано в СМИ. "Жёсткий" вариант карантина включает:

  • прекращение работы общественного транспорта;
  • перевод образовательных учреждений на дистанционный формат;
  • закрытие мест скопления людей, в том числе баров, кафе, ресторанов, кинотеатров и прочих;
  • введение режима изоляции.

Как отмечают журналисты, если правительство решит ввести два или более ограничения, то обязано будет представить Раде проект, по которому будет оказана помощь как населению, так и бизнесу.

Напомним: "бонусом" ко всем проблемам в бюджете Украины может появиться "дыра" размером в 3,5 млрд долларов. Причина — в иске от китайских "партнёров".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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