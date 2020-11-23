Армянский оппозиционер Гегам Манукян заявил, что объявляет бессрочную голодовку с требованием отправить премьера республики Никола Пашиняна в отставку.
"Из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра армянский народ потерял часть своей родины", — написал политик в Facebook.
По мнению Манукяна, действующее правительство уже не в состоянии ничего изменить и добиться решения карабахского конфликта.
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