В Берлине протестующих против карантинных мер разогнали водомётами

Протестующие против законопроекта, закрепляющего в немецком законодательстве вводимые меры антикоронавирусной блокировки, вышли на улицы в центре Берлина. Для разгона толпы полиция применила водометы.

Тысячи людей собрались у знаменитых Бранденбургских ворот, которые находятся в самом центре Берлина, рядом со зданием парламента страны — Бундестагом. Протестующие держали плакаты с надписями "Проснись", "свобода слова", "за просвещение", "мир и свобода."

Один человек нес плакат с надписью " Меркель должна уйти, демократия должна остаться!".

Чтобы не подпустить протестующих к Бундестагу, по периметру были установлены баррикады.

На видео попало задержание нескольких человек.

Жители окрестных домов тоже снимали происходящее

BERLIN 18.11.2020 - ANTI-CORONA DEMO

Water cannons and tear gas against peaceful people for mask order violations. Brutal arrests of members of the opposition. pic.twitter.com/GOlqYKIYvp