Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Продолжают поддерживать Майю Санду главы различных государств: с поздравлениями и пожеланиями успеха на посту президента обратился к политику Владимир Зеленский.

Президент Украины опубликовал сообщение в своём профиле Twitter, отметив, что надеется на дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдавией.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов", — написал Зеленский.

Ранее с поздравлениями также выступил президент Румынии Клаус Йоханнис. Политик отметил, что готов помочь коллеге на пути к ЕС.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии! Граждане выбрали продолжение европейского и демократического пути, пути к прогрессу", — отметил Йоханнис.

По последним данным от штаба Санду, доступным на утро понедельника, 16 ноября, она набирала 57% голосов после обработки 99,07% бюллетеней.

По данным сайта russian. rt.ru.