У Молдавии новый президент? Санду объявила о победе на выборах

Экс-премьер-министр Молдавии Майя Санду объявила о своей победе в состоявшемся 15 ноября втором туре президентских выборов.
По словам лидера партии "Действие и солидарность", жители страны поддержали ёё потому, что
"им нужна развитая экономика, чтобы жить дома и дома же работать".
По данным ЦИК страны, после обработки 95% бюллетеней
Явка во втором туре составила 52,73%.
Зампредседателя ЦИК Молдавии Владимир Шарбан заявил, что "голосование прошло без серьезных инцидентов и транспарентно".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.