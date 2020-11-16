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У Молдавии новый президент? Санду объявила о победе на выборах

Экс-премьер-министр Молдавии Майя Санду объявила о своей победе в состоявшемся 15 ноября втором туре президентских выборов.

По словам лидера партии "Действие и солидарность", жители страны поддержали ёё потому, что

"им нужна развитая экономика, чтобы жить дома и дома же работать".

Предварительные цифры

По данным ЦИК страны, после обработки 95% бюллетеней

  • Майя Санду набрала 52,07% голосов;
  • у Игоря Додона — 47,93%.

Явка во втором туре составила 52,73%.

Зампредседателя ЦИК Молдавии Владимир Шарбан заявил, что "голосование прошло без серьезных инцидентов и транспарентно".

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