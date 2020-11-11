12 лет школьного режима: на Украине хотят менять систему образования

Власти Украины, придумывающие одну реформу за другой, решили "порадовать" и школьников страны. И. о. министра образования страны Сергей Шкарлет рассказал: в скором времени возможен переход на 12-летнюю систему обучения.

"Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей", — высказался Шкарлет.

Опираться в своей работе украинские эксперты будут на опыт Германии: там в некоторых регионах дети учатся и по 15,5 лет. Более того: в ЕС в целом начинают обучение даже раньше, чем на Украине или в России.

"В некоторых странах ЕС дети начинают обучение с пяти лет, а заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в министерстве с руководителями облуправлений", — уточнил Шкарлет.

Напомним, что ранее власти страны не захотели уменьшать количество времени обучения, поскольку опасались сокращений учителей и спада их зарплат.

По материалам regnum. ru.