Власти Украины, придумывающие одну реформу за другой, решили "порадовать" и школьников страны. И. о. министра образования страны Сергей Шкарлет рассказал: в скором времени возможен переход на 12-летнюю систему обучения.
"Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей", — высказался Шкарлет.
Опираться в своей работе украинские эксперты будут на опыт Германии: там в некоторых регионах дети учатся и по 15,5 лет. Более того: в ЕС в целом начинают обучение даже раньше, чем на Украине или в России.
"В некоторых странах ЕС дети начинают обучение с пяти лет, а заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в министерстве с руководителями облуправлений", — уточнил Шкарлет.
Напомним, что ранее власти страны не захотели уменьшать количество времени обучения, поскольку опасались сокращений учителей и спада их зарплат.
По материалам regnum. ru.
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