Недовольны остались представители комитета Европейского парламента по иностранным делам работами по "демонтажу олигархии" на Украине. По итогам отчёта, который прислали из Киева, в ЕС сообщили: некоторые успехи есть, но можно ускориться.
Успехи власти Украины показали в работе по энергетической, сельскохозяйственной и банковской сферам. Кроме того, неплохо продвигается проект "цифровой экономики", идёт работа по переоценке подхода к избирательным процедурам.
Однако необходимо в срочном порядке преобразовать судебную систему, а также постараться восстановить народное доверие. При этом важно понимать — попытки Киева "надавить" на те или иные институты власти закончатся плохо.
Отдельного пассажа удостоилась работа по "демонтажу олигархии": в ЕС сообщили, что прогресса в этом направлении практически нет. Если этим вопросом, а также "отбеливанием" доходов в декларациях некоторых лиц не займутся, то в ЕС готовы лишить украинцев безвизового режима.
По материалам сайта regnum. ru.
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