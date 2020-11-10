Руководство ЕС: "демонтаж олигархии" на Украине нужно ускорить

Недовольны остались представители комитета Европейского парламента по иностранным делам работами по "демонтажу олигархии" на Украине. По итогам отчёта, который прислали из Киева, в ЕС сообщили: некоторые успехи есть, но можно ускориться.

Успехи власти Украины показали в работе по энергетической, сельскохозяйственной и банковской сферам. Кроме того, неплохо продвигается проект "цифровой экономики", идёт работа по переоценке подхода к избирательным процедурам.

Однако необходимо в срочном порядке преобразовать судебную систему, а также постараться восстановить народное доверие. При этом важно понимать — попытки Киева "надавить" на те или иные институты власти закончатся плохо.

Отдельного пассажа удостоилась работа по "демонтажу олигархии": в ЕС сообщили, что прогресса в этом направлении практически нет. Если этим вопросом, а также "отбеливанием" доходов в декларациях некоторых лиц не займутся, то в ЕС готовы лишить украинцев безвизового режима.

По материалам сайта regnum. ru.