Дипломаты Никарагуа помогут Крыму. В Киеве недовольны

Первое в Крыму посольство иностранного государства откроют представители Никарагуа, сообщает издание РБК. Торжественные мероприятия пройдут сегодня, 10 ноября, в Симферополе.

"Почётное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым", — прокомментировал событие вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Данное событие — знаковое для Крыма, поскольку ранее о его признании некоторые иностранные государства заявляли лишь на словах. Теперь же Никарагуа подаст пример более активной помощи региону в части признания его российской принадлежности.

На действия Никарагуа тут же отреагировали на Украине: Киев недоволен и уже отправил ноту протеста. Журналисты издания "Гордон" даже уточняют: для Никарагуа могут подготовить пакет санкций, если открытие посольства действительно состоится.

"Проект предусматривает внесение предложений по применению жёстких секторальный санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия её правительства против интересов национальной безопасности нашего государства", — высказался вице-премьер Украины Алексей Резников.

По материалам сайта rbc. ru.