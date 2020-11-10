Нынешний президент США Дональд Трамп может сбежать в Россию после проигрыша на выборах, поскольку на родине его ждёт тюрьма.

Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

"Россия — единственная страна, кто осмелится дать убежище Трампу. Трамп точно не отстоит свою победу. За него 90% тех, кто носит оружие, за него Нацгвардия, полицейские, офицеры спецслужб за Трампа. Если будет вооруженная борьба, то у него будет шанс. Но думаю, что он не решится на вооруженную борьбу", — отметил эксперт.