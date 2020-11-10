На Белорусской атомной электростанции временно приостановили выработку электроэнергии из-за взрыва трансформаторов.
Об этом сообщил "Интерафакс" со ссылкой на инфоцентр БелАЭС.
"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что требуется замена определенного оборудования", — сказано в сообщении инфоцентра.
Представители БелАЭС заверяют, что "радиационной угрозы нет".
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.