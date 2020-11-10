БелАЭС приостановила работу из-за взрыва трансформаторов

На Белорусской атомной электростанции временно приостановили выработку электроэнергии из-за взрыва трансформаторов.

Об этом сообщил "Интерафакс" со ссылкой на инфоцентр БелАЭС.

"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что требуется замена определенного оборудования", — сказано в сообщении инфоцентра.

Представители БелАЭС заверяют, что "радиационной угрозы нет".