Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будут проведены новые президентские выборы, когда белорусский народ примет такое решение.
Так он отреагировал на требование Германии провести повторные выборы. Об этом глава государства сообщил на открытии новых станций метро в Минске.
"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", — подчеркнул Лукашенко.
Также он посоветовал властям Германии в первую очередь решить свои внутренние проблемы.
"Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своём приняли решение для нас. Вы сначала у себя разберитесь. В Польше разберитесь — она поближе. И самое главное: потребуют ли немцы от американцев провести новые повторные выборы?" — заявил Лукашенко.
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