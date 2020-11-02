После президентских выборов в США страну ожидают раскол и длительное вооружённое противостояние.

Такое мнение высказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"США десятилетиями позиционировали себя как образец демократии и главного судьи, который решает, насколько та или страна соответствует эталонным, то есть её стандартам. Логика, которую Вашингтон предъявляет в качестве обоснования такого подхода, поражает своим цинизмом: «Мы самые сильные, значит мы самые правильные, и все должны слушать нас». Как говорится, самый сильный мальчик в классе может быстро доказать, что он самый умный", — пояснил политик.