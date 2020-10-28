МИД Франции: нация продолжит борьбу с исламистской идеологией

Террористическая угроза во Франции очень высока, поэтому полицейская охрана религиозных объектов будет усилена. Правительство продолжит подавлять радикальный ислам.

Об этом заявил французский министр внутренних дел Джеральд Дарманин, выступая в эфире радио France-Inter.

По его словам, операции по обеспечению безопасности "будут усилены в религиозных местах, поскольку страна сталкивается с возросшей террористической угрозой в преддверии Дня Всех Святых 1 ноября, после недавнего жестокого убийства исламистом школьного учителя".

Дарманин сообщил о дальнейших планах правительства по подавлению исламистских группировок во Франции. Он выделил две группы-НПО "Барака Сити" и CCIF (коллектив против исламофобии во Франции), обе из которых обвиняются в продвижении радикальных позиций по Исламу.

"Идет борьба с исламистской идеологией. Мы не должны отступать, — сказал Дарманин, добавив, однако, что мусульманская религия "имеет свое место в республике."

Министр также нанес ответный удар президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его критику жестких комментариев Эммануэля Макрона о радикальном исламе, заявив, что

иностранные лидеры не имеют права вмешиваться в проблемы Франции.

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