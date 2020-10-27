Любопытные данные предоставила французская газета "Le Figaro". Недавно в Москву с визитом приехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, и в "Le Figaro" утверждают, что ключевой целью визита будет просьба о помощи.
Журналисты издания уверены: Франция уже не может сама справиться с мусульманскими радикалами. Поэтому Дарманен попросит Москву "забрать" из Франции радикальных чеченских мусульман, которые живут там примерно с 90-х годов в статусе политических беженцев.
"Каким образом Россия несёт ответственность за исламский радикализм на территории Франции?", - задаётся вопросом автор "Le Figaro".
Более того — такая просьба сразу после очередных санкций выглядит если не издёвкой, то уж точно не взвешенным дипломатическим решением.
"Нужно ли было Франции так спешить с санкциями в ситуации, когда не пострадал ни один француз, тогда как ей самой нужна помощь России в куда более серьёзных вопросах, затрагивающих в том числе безопасность её населения?", — недоумевают в "Le Figaro".
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.