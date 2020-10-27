Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все студенты, участвующие в несанкционированных акциях протеста, будут отчислены из вузов.

"Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза", — отметил белорусский лидер.