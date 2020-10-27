Высказывания Эммануэля Макрона по поводу мусульман не остались без внимания: с заявлением выступил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Политик сообщил, что высказывания такого рода оскорбительны.
Хатибзаде отметил: оскорбляется, в частности, великий пророк ислама Мухаммед. Это неразумно и ни в коей мере не способствует конструктивному диалогу.
"Неразумные оправдания, высказываемые французскими официальными лицами, не могут быть направлены против экстремизма и насилия, так как вызывают разжигание ненависти", — уточнил Хатибзаде.
Чиновник из Ирана подчеркнул: "подпитка" радикальных экстремистов идёт в том числе из стран Запада и из США.
"Поведение, предпринимаемое сторонниками такой идеологии, не может быть использовано в качестве оправдания оскорблений святого посланника (ислама), которого уважают почти два миллиарда мусульман во всем мире", — высказался он.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.