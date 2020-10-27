МИД Ирана обвинил Францию в разжигании ненависти

Высказывания Эммануэля Макрона по поводу мусульман не остались без внимания: с заявлением выступил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Политик сообщил, что высказывания такого рода оскорбительны.

Хатибзаде отметил: оскорбляется, в частности, великий пророк ислама Мухаммед. Это неразумно и ни в коей мере не способствует конструктивному диалогу.

"Неразумные оправдания, высказываемые французскими официальными лицами, не могут быть направлены против экстремизма и насилия, так как вызывают разжигание ненависти", — уточнил Хатибзаде.

Чиновник из Ирана подчеркнул: "подпитка" радикальных экстремистов идёт в том числе из стран Запада и из США.