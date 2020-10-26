Исламский мир готов объявить экономический бойкот Франции

Франция призвала страны Ближнего Востока прекратить призывы к бойкоту ее товаров в знак протеста против защиты президентом Эммануэлем Макроном права показывать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Мусульмане по всему миру крайне остро отреагировали на позицию властей Франции:

волна протестов прокатилась в Ливии, Сирии и Секторе Газа;

французские товары были изъяты из некоторых магазинов в Кувейте, Иордании и Катаре.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что "необоснованные" призывы к бойкоту были "выдвинуты радикальным меньшинством".

В воскресенье Макрон ещё раз напомнил: он защищает французские ценности, которые гласят: "Мы никогда не сдадимся."

Напомним, политические лидеры Турции и Пакистана обрушились на господина Макрона, обвинив его в том, что он не уважает "свободу вероисповедания" и маргинализирует миллионы мусульман во Франции:

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Эрдоган снова оскорбил Макрона

Кстати, Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций. Повод - резкие высказывания Эрдогана, который,помимо прочего,заявил, что Макрону нужна проверка психического здоровья прежде чем обещать защищать светские ценности и бороться с радикальным исламом.