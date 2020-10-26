Исламский мир готов объявить экономический бойкот Франции

Франция призвала страны Ближнего Востока прекратить призывы к бойкоту ее товаров в знак протеста против защиты президентом Эммануэлем Макроном права показывать карикатуры на пророка Мухаммеда.
Мусульмане по всему миру крайне остро отреагировали на позицию властей Франции:
Министерство иностранных дел Франции заявило, что "необоснованные" призывы к бойкоту были "выдвинуты радикальным меньшинством".
В воскресенье Макрон ещё раз напомнил: он защищает французские ценности, которые гласят: "Мы никогда не сдадимся."
Напомним, политические лидеры Турции и Пакистана обрушились на господина Макрона, обвинив его в том, что он не уважает "свободу вероисповедания" и маргинализирует миллионы мусульман во Франции:
Пакистан требует от Facebook запретить исламофобский контент
Эрдоган снова оскорбил Макрона
Кстати, Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций. Повод - резкие высказывания Эрдогана, который,помимо прочего,заявил, что Макрону нужна проверка психического здоровья прежде чем обещать защищать светские ценности и бороться с радикальным исламом.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.