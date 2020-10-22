Рэтклифф: Иран и Россия пытаются влиять на общественное мнение в США

Директор американской разведки Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в "конкретных действиях по влиянию на общественное мнение" в связи с президентскими выборами, которые США проведут 3 ноября.

"Мы подтвердили, что некоторая информация из реестра избирателей была получена Ираном и, отдельно, Россией, — заявил он в ходе пресс-конференции 21 октября. — Мы уже видели, как Иран отправляет поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения вреда президенту Трампу".

Что касается Москвы, Рэтклифф указал, что, "хотя они не видели тех же действий России, они знают, что они получили определенную информацию от избирателей, как и в 2016 году".

"Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий сторон, враждебных демократии", — подчеркнул он.

По словам Рэтклиффа, речь идет об "отчаянных попытках отчаянных противников":

"Наши избирательные системы устойчивы, и вы можете быть уверены, что ваши голоса безопасны", — уточнил он, подчеркнув, что "иностранное вмешательство в выборы не будет терпеть".

Ни Россия, ни Иран пока не прокомментировали выдвинутые против них США обвинения.