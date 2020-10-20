Член сената Франции просит признать Нагорный Карабах

Признание Нагорного Карабаха волнует не только Азербайджан и Армению, но и Францию. Представитель сената страны Валери Буайе отмечает: в свете недавних событий необходимо противостоять властям Азербайджана, поскольку это "равносильно тому, чтобы выступить против ислама в ЕС".

"Противодействовать продвижению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противодействовать распространению турецкого ислама по Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст о признании Нагорного Карабаха и осуждении действий Турции и Азербайджана", — подчеркнула Буайе.

Документ, по данным политика, станет также и сигналом из Франции для обеих сторон: действия и Баку, и Анкары не помогают в установлении мира в регионе.

Напомним, что ранее с призывами "наказать" Анкару, поддерживающую Баку, выступил Вашингтон. По мнению политиков Штатов, стоит поставить вопрос об исключении Турции из блока НАТО.