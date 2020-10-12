Алиев: Турция хочет помочь в решении Карабахского вопроса

Турецкие власти настоятельно желают, чтобы стране доверили "активную роль" в решении Карабахского вопроса. Поскольку на текущий момент каких-то весомых достижений у "минской группы" переговорщиков нет, в состав нужно включить и представителей Турции.

Такое мнение озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это наша позиция. Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта. За тридцать лет Азербайджану путём переговоров не возвращено ни одного сантиметра земли", — высказался Алиев.

Мотив для включения Турции в переговорные процессы очень прост: необходимо присутствие за столом переговоров представителей не только стран-соседей, но и стран, которые имеют в регионе "большое влияние".