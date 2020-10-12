Турецкие власти настоятельно желают, чтобы стране доверили "активную роль" в решении Карабахского вопроса. Поскольку на текущий момент каких-то весомых достижений у "минской группы" переговорщиков нет, в состав нужно включить и представителей Турции.
Такое мнение озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Это наша позиция. Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта.
За тридцать лет Азербайджану путём переговоров не возвращено ни одного сантиметра земли", — высказался Алиев.
Мотив для включения Турции в переговорные процессы очень прост: необходимо присутствие за столом переговоров представителей не только стран-соседей, но и стран, которые имеют в регионе "большое влияние".
"Если мы хотим решения этого конфликта, то состав посредников должен включать страны, имеющие влияние в регионе, и не должен быть односторонним", — отметил Алиев.
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