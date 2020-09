Скандал с якобы имевшем место вмешательством российских хакеров в американские выборы 2016 года был инициирован с личного одобрения Хилари Клинтон, рассчитывавшей таким образом отвлечь внимание от другого скандала - с ее электронной почтой.

Об этом говорят рассекреченные директором Национальной разведки Джоном Рэтклиффом документы.

Ratcliffe says the IC does not know the accuracy of the allegation or how much is exaggerated or fabricated. pic.twitter.com/u89U0mldx9

Эта новость произвела фурор среди сторонников нынешнего президента и других скептиков Russiagate, один из которых заметил, что сроки событий, описанных в рассекреченном материале, полностью совпадают с графиком, в котором Russiagate была представлена общественности.

Here's the moment on July 24th, 2016, when Robby Mook planted the Russia collusion hoax. This is what started it all. As we just learned from @DNI_Ratcliffe, this was immediately followed by Hillary pushing the fabricated scandal that Trump was working with Russia. pic.twitter.com/mRlLtk2CJ4