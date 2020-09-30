Тема вмешательства РФ в выборы в США была санкционирована Клинтон

Скандал с якобы имевшем место вмешательством российских хакеров в американские выборы 2016 года был инициирован с личного одобрения Хилари Клинтон, рассчитывавшей таким образом отвлечь внимание от другого скандала - с ее электронной почтой.

Об этом говорят рассекреченные директором Национальной разведки Джоном Рэтклиффом документы.

"Клинтон одобрила предложение своего советника "очернить Дональда Трампа, разжигая скандал с утверждением о вмешательстве российских спецслужб " в июле 2016 года", — написано в письме председателю судебного комитета сената Линдси Грэм (штат Северная Каролина) в ответ на запрос о предоставлении информации, связанной с расследованием ФБР "перекрестный огонь урагана" (то есть Russiagate).

NEW: DNI Ratcliffe declassifies a Russian intel assessment suggesting Hillary Clinton developed a plan to connect Russian hacking to then-candidate Donald Trump in 2016. Ratcliffe says the IC does not know the accuracy of the allegation or how much is exaggerated or fabricated. pic.twitter.com/u89U0mldx9 — Alex Salvi (@alexsalvinews) September 29, 2020

Эта новость произвела фурор среди сторонников нынешнего президента и других скептиков Russiagate, один из которых заметил, что сроки событий, описанных в рассекреченном материале, полностью совпадают с графиком, в котором Russiagate была представлена общественности.

"Сотрудник Клинтон Робби Мук появился на CNN 24 июля 2016 года, чтобы заявить, что российские государственные деятели взломали сайт Демократического национального комитета и украли электронные письма кампании с целью фактически помочь Дональду Трампу.”:

Here's the moment on July 24th, 2016, when Robby Mook planted the Russia collusion hoax. This is what started it all. As we just learned from @DNI_Ratcliffe, this was immediately followed by Hillary pushing the fabricated scandal that Trump was working with Russia. pic.twitter.com/mRlLtk2CJ4 — Hans Mahncke (@HansMahncke) September 29, 2020

Таким образом, более чем через год после выхода доклада специального прокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования не нашел сговора президента Трампа с Россией в течение предвыборной кампании, колоссальная теория заговора практически развалилась.