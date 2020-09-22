Соединенные Штаты Америки страдают от "санкционной зависимости", которую не одобряют другие страны.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается санкционной зависимости США, это уже по-другому трудно назвать, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет", — пояснил представитель Кремля.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.