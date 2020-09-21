США рассказали, как уничтожить ПВО Калининграда

Для успешного прорыва российской обороны (в частности, ПВО) в Калининграде американцам понадобится намного больше бомбардировщиков, чем считалось ранее. Об этом сообщил эксперт Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер.

По словам Прейзуотера, для успешного подавления ПВО нужно около 225 бомбардировщиков, а сейчас у Штатов есть только 140. Аналитик уточняет, что увеличивать парк планируют, но только до 175 штук. При этом он подчеркивает: самолеты пригодятся и для борьбы с Китаем.

Напомним: глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян ранее сообщал, что план по атаке и подавлению обороны Калининграда у Штатов в частности и НАТО в целом есть.

"Мы постоянно тренируемся. Мы все время продумываем эти планы, и … если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению", — заверил военный.

Подробности, впрочем, он опустил, сообщив лишь, что "расположенные в Калининграде системы вооружения делают его приоритетной целью в случае конфликта".