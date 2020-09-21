Агрессивная толпа протестующих в Лондоне напала на полицейских

В минувшие выходные в британской столице люди, несогласные с введением очередных коронавирусных ограничений в стране, в очередной раз вышли на митинги протеста.

Несколько тысяч демонстрантов стеклись на Трафальгарскую площадь в нарушение введённого в стране запрета на собрания более шести человек.

Протестующие, которые пренебрегали социальным дистанцированием и в основном были без масок, скандировали лозунги и несли плакаты, осуждающие меры правительства по сдерживанию распространения вируса и предлагаемую обязательную вакцинацию.

Как отмечают местные СМИ, толпа в этот раз была настроена "достаточно агрессивно" и напряженность, которая чувствовалась с самого начала акции, усилилась, когда протестующие начали "оказывать давление на полицию, чтобы она выбрала: с народом они или с властями, ответственными за ограничения".

Кадры, снятые видеоагентством RT Ruptly показывают, как офицеры и демонстранты толкают друг друга. Когда полиция попыталась произвести аресты, протестующие сцепили руки, чтобы никого не смогли вытащить из толпы.

В Великобритании в сентябре был зафиксирован резкий рост заболеваемости Covid-19, который почти удвоился до 6000 случаев в день. В пятницу премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что на страну надвигается вторая волна пандемии, и не исключил новых ограничений.