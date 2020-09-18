Гражданин Белоруссии попытался сжечь себя заживо прямо перед управлением милиции. Стало известно, что эта попытка суицида у него не первая. Сейчас мужчина госпитализирован с ожогами.
"В Смолевичах местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении, поджег себя. 18 сентября, примерно в полдень, 36-летний местный житель возле Смолевичского РОВД вылил на себя из канистры бензин и поджег. Увидев это, из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь. В настоящее время мужчина с ожогами находится в учреждении здравоохранения", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".