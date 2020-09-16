Сын принца Филиппа, супруга правящей королевы Елизаветы II, оказался замешан в громком скандале сексуального характера. По этой причине принц Эндрю не был приглашён на официальное празднование столетия своего отца.

"Им дали указание свыше как можно меньше показывать Эндрю. Его участие будет минимальным. Но это не повлияет на его взаимоотношения с герцогом Эдинбургским. Конечно же, возникнут трудности, ведь он его сын. И это принизит его роль в семье", — прокомментировал ситуацию источник, близкий к организации юбилея.