Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшем будущем должна состояться очередная встреча лидеров "нормандского формата".

"Будет встреча. Я знаю, что в течение — не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", — рассказал украинский лидер.