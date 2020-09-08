Майкл Коэн: Трамп готов к войне ради второго срока

На президентских выборах не исключены махинации с бюллетенями. На это ради победы готов пойти президент Дональд Трамп.

Ради переизбрания на второй срок он может даже войну развязать.

"Дональд Трамп сделает всё что угодно, чтобы победить, и я думаю, это включает махинации с бюллетенями. Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности", — заявил бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн.

Напомним, что адвокат выпустил книгу, посвящённую президенту США, в которой автор называет его мошенником, расистом, аферистом и даёт другие нелестные определения. Восьмого сентября книга поступит в продажу.

Сам бывший адвокат был осуждён за финансовые махинации на три года. В мае его выпустили под домашний арест, который он нарушил и вновь оказался за решёткой. В июле его вновь выпустили.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в книге Коэна рассказывается о том, как Дональд Трамп готовился к увольнению Барака Обамы. По словам автора, президент нанимал актёра и на нём репетировал ситуацию.